Full list of Greece’s new cabinet

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis has reshuffled his conservative government, overseeing the departure of four ministers and seven deputy ministers. Below is the full list of his new set of ministers and their deputies.

Prime Minister: Kyriakos Mitsotakis

Ministry of Economy and Finance

Minister: Kostis Hatzidakis

Alternate Finance Minister: Nikos Papathanasis

Deputy Minister: Christos Dimas

Deputy Minister: Thanos Petralias

Ministry of Foreign Affairs

Minister: George Gerapetritis

Deputy Minister: Kostas Kotsiras

Deputy Minister: Kostas Fragogiannis

Deputy Minister: Alexandra Papadopoulou

Ministry of National Defense

Minister: Nikos Dendias

Deputy Minister: Yiannis Kefalogiannis

Ministry of Interior

Minister: Theodoros Livanios

Deputy Minister: Vassilis Gioulekas

Deputy Minister: Vassilis Spanakis

Deputy Minister: Vivi Charalampogianni

Ministry of Education, Religious Affairs and Sports

Minister: Kyriakos Pierrakakis

Alternate Minister: Yiannis Vroutsis

Deputy Minister: Zetta Makri

Deputy Minister: Ioanna Lytrivi

Ministry of Health

Minister: Adonis Georgiadis

Alternate Minister: Irini Agapidaki

Deputy Minister: Dimitris Vartzopoulos

Deputy Minister: Marios Themistocleous

Ministry of Infrastructure and Transportation

Minister: Christos Staikouras

Deputy Minister: Vassilis Economou

Deputy Minister: Nikos Tahiaos

Ministry of Environment and Energy

Minister: Theodoros Skylakakis

Deputy Minister: Nikos Tagaras

Deputy Minister: Alexandra Sdoukou

Ministry of Development

Minister: Takis Theodorikakos

Deputy Minister: Zoi Rapti

Deputy Minister: Anna-Mani Papadimitriou

Ministry of Labor and Social Affairs

Minister: Niki Kerameus

Deputy Minister: Kostas Karagounis

Deputy Minister: Panos Tsakloglou

Ministry of Citizen Protection

Minister: Michalis Chrysochoidis

Deputy Minister: Andreas Nikolakopoulos

Ministry of Justice

Minister: Giorgos Floridis

Deputy Minister: Yiannis Bougas

Ministry of Culture

Minister: Lina Mendoni

Deputy Minister: Iason Fotilas

Ministry of Asylum and Migration

Minister: Nikos Panagiotopoulos

Deputy Minister: Sofia Voultepsi

Ministry of Social Cohesion and Family

Minister: Sofia Zacharaki

Deputy Minister: Katerina Papakosta

Ministry of Rural Development and Food

Minister: Kostas Tsiaras

Deputy Minister: Christos Kellas

Deputy Minister: Dionysis Stamenitis

Ministry of Maritime Affairs and Insular Policy

Minister: Christos Stylianidids

Deputy Minister: Stefanos Gikas

Ministry of Tourism

Minister: Olga Kefalogianni

Deputy Minister: Elena Rapti

Ministry of Digital Governance

Minister: Dimitris Papastergiou

Deputy Minister: Konstantinos Kyranakis

Ministry of Climate Crisis and Civil Protection

Minister: Vassilis Kikilias

Deputy Minister: Christos Triantopoulos

Deputy Minister: Evangelos Tournas

Minister of State: Makis Voridis

Minister of State: Akis Skertsos

Deputy Minister to the Prime Minister: Giorgos Mylonakis

Deputy Minister to the Prime Minister: Thanassis Kontogiorgis

Government spokesman: Pavlos Marinakis