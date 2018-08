The Greek Cabinet as of August 28, 2018

Prime Minister: Alexis Tsipras

Deputy Prime Minister: Yiannis Dragasakis

Ministry of Interior

Minister: Alexis Haritsis

Deputy Minister: Marina Chrysoveloni

Deputy Minister for Macedonia-Thrace: Katerina Notopoulou

Ministry of Citizens Protection

Minister: Olga Gerovassili

Deputy Minister: Katerina Papakosta

Ministry of Economy & Development

Minister: Yiannis Dragasakis

Alternate Minister of Industry: Stergios Pitsiorlas

Deputy Minister: Stathis Giannakidis

Ministry of Digital Policy, Telecommunications & Media

Minister: Nikos Pappas

Ministry of National Defense

Minister: Panos Kammenos

Alternate Minister: Panagiotis Rigas

Deputy Minister: Maria Kollia Tsarouha

Ministry of Education, Research & Religion

Minister: Costas Gavroglou

Alternate Minister for Research: Costas Fotakis

Deputy Minister: Meropi Tzoufi

Ministry of Labor, Social Security & Social Solidarity

Minister: Effie Achtsioglou

Alternate Minister for Social Solidarity: Theano Fotiou

Deputy Labor Minister: Tasos Petropoulos

Deputy Minister for Social Security: Thanassis Iliopoulos

Ministry of Foreign Affairs

Minister: Nikos Kotzias

Alternate Minister for European Affairs: Giorgos Katrougalos

Deputy Minister for Religious Issues: Markos Bolaris

Deputy Minister for Diaspora Greeks: Terence Quick

Ministry of Justice, Transparency & Human Rights

Minister: Mihalis Kalogirou

Alternate Minister for Corruption Issues: Dimitris Papangelopoulos

Ministry of Finance

Minister: Euclid Tsakalotos

Alternate Minister: Giorgos Houliarakis

Deputy Minister: Katerina Papanatsiou

Ministry of Health

Minister: Andreas Xanthos

Alternate Minister: Pavlos Polakis

Ministry of Administrative Reform

Minister: Mariliza Xenogiannakopoulou

Ministry of Culture & Sports

Minister: Myrsini Zorba

Deputy Minister for Sports: Giorgos Vassiliadis

Deputy Minister: Konstantinos Stratis

Ministry of Environment & Energy

Minister: Giorgos Stathakis

Alternate Minister: Sokratis Famelos

Deputy Minister: Giorgos Dimaras

Ministry of Infrastructure & Transport

Minister: Christos Spirtzis

Deputy Minister: Nikos Mavraganis

Ministry of Migration Policy

Minister: Dimitris Vitsas

Ministry of Shipping & Island Policy

Minister: Fotis Kouvelis

Deputy Minister: Nektarios Santorinios

Ministry of Rural Development & Food

Minister: Stavros Arahovitis

Deputy Minister: Vassilis Kokkalis

Deputy Minister: Olympia Teligioridou

Ministry of Tourism

Minister: Elena Kountoura

Minister of State: Alekos Flambouraris

Minister of State: Christoforos Vernardakis

Minister of State and government spokesman: Dimitris Tzanakopoulos

Deputy Minister to the Prime Minister: Dimitris Liakos

New Government General Secretary: Akritas Kaithatzis