Full list of Greece's new cabinet

Greece’s new conservative prime minister has announced the members of his Cabinet less than a day after his party won a general election.

Here is a full list of Greece’s new 51-member cabinet unveiled on Monday by newly-elected Prime Minister Kyriakos Mitsotakis.





Prime Minister

Kyriakos Mitsotakis



Deputy Prime Minister

Panagiotis Pikrammenos



State Minister

George Gerapetritis



Minister to the Prime Minister

Akis Skertsos



Government Spokesman

Stelios Petsas



Ministry of Finance

Minister: Christos Staikouras

Deputy: Apostolos Vesyropoulos

Deputy: Theodoros Skylakakis

Deputy: George Zavvos



Ministry of Development and Investments

Minister: Adonis Georgiadis

Deputy: Yiannis Tsakiris

Deputy: Christos Dimas

Deputy: Nikos Papathanassis



Ministry of Foreign Affairs

Minister: Nikos Dendias

Alternate: Miltiadis Varvitsiotis

Deputy: Costas Frangoyiannis

Deputy: Antonis Diamataris



Ministry of Citizens’ Protection

Minister: Michalis Chrysochoidis

Alternate: Giorgos Koumoutsakos

Deputy: Lefteris Economou



Ministry of National Defense

Minister: Nikos Panagiotopoulos

Deputy: Alkiviadis Stefanis



Ministry of Education and Religious Affairs

Minister: Niki Kerameus

Deputy: Sofia Zacharaki

Deputy: Vassilis Digalakis



Ministry of Labor and Social Affairs

Minister: Yiannis Vroutsis

Deputy: Panagiotis Mitarakis

Deputy: Domna Michailidou



Ministry of Health

Minister: Vassilis Kikilias

Deputy: Vassilis Kontozamanis



Ministry of Environment and Energy

Minister: Costis Hatzidakis

Deputy: Gerasimos Thomas

Deputy: Dimitris Economou



Ministry of Culture and Sports

Minister: Lina Mendoni

Deputy: Lefteris Avgenakis



Ministry of Justice

Minister: Costas Tsiaras

Deputy: Dimitris Kranis



Ministry of Interior

Minister: Panagiotis Theodorikakos

Deputy: Theodoros Livanios

Deputy: Theodoros Karaoglou



Ministry of Digital Policy

Minister: Kyriakos Pierrakakis

Deputy: Georgios Georgantas

Deputy: Grigoris Zarifopoulos



Ministry of Infrastructure and Transport

Minister: Kostas A. Karamanlis

Deputy: Yiannis Kefaloyiannis



Ministry of Shipping and Island Policy

Minister: Yiannis Plakiotakis



Μinistry of Agricultural Development and Food

Minister: Makis Voridis

Deputy: Costas Skrekas

Deputy: Fotini Arabatzi



Ministry of Tourism

Minister: Haris Theocharis

Deputy: Manos Konsolas